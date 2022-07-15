Славянская душа все выдержит, а идеи мира и справедливости вновь восторжествуют - Лукашенко на открытии "Славянского базара"

"Славянский базар - 2022" - главный песенный конкурс, на который приехали представители более тридцати стран, - торжественно открылся. Нынешний фестиваль бьет рекорды по количеству гостей. Точной цифры еще нет, но уже очевидно: он состоялся. Из Витебска с ответом на вопрос "Славянка" - это…." передает Катерина Круталевич.

Отсюда начинается "Славянский базар". Город мастеров, конечно,только элемент фестиваля, но ключевой. Как на любом базаре, именно здесь точно знают, на кого из звезд сходить.А как вообще в этом году? Много людей приехало?





Очень много в этом году россиян и европейцев. Знаете, что покупают чаще всего? Котиков! Все любят котиков. Вячеслав Соболев, ремесленник





То, что предсказывали "Базару" критики (не музыкальные), не случилось. Со всеми политическими событиями в мире конкурс по количеству зрителей, кажется, только выиграл. Билеты на концерты, которые заменили визу длягостей из 73 стран мира, и абсолютно открытые границы с соседями равно супероживленные улицы Витебска. Всемсегодня нужны положительные эмоции.

Витебский "Базар" - это еще и про улыбки. Можно не знать, что ты хочешь купить, не знать, на какой концерт сходить, но улыбаются здесь все.





Настроение, отношение, сервис - "Славянский базар" стал площадкой с большой буквы

И звезды здесь соответствующей величины. Безруков, Лепс, Долина, Грув, "Дюна" - и это только одна афиша - феномен Витебска.

Четверо суток "Базар" просто не останавливается. Сюда приезжают из всех регионов Беларуси, не говоря о 31-й стране-участнице. Танцевальные коллективы, эстрадные исполнители - в Витебске параллельно с основным конкурсом работают несколько сцен, где можно себя показать.

"Славянка" - это действительно про возможности и гостеприимность. Президент будет долго здороваться с гостями, которые встретят его овациями.

Взаимопонимание - главный тезис принимающей стороны. И это абсолютно взаимно.

"Дорогие друзья, приятно быть в этом зале. Я уже немолодой политик, чувствую эту ауру, эту открытость, искренность. Меня в этом плане не обманешь, вы настоящие. Спасибо вам, - сказал глава государства. - В этих аплодисментах звучит многовековая история уникальной славянской культуры, которая обогатила мир необыкновенной духовностью, глубиной и красотой. И конечно, эта праздничная, творческая атмосфера меньше всего располагает к разговорам о политике. Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов. А блок НАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны баррикад".

Президент напомнил, что самый сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад - восемь лет - прямо в сердце славянского мира - в белорусско-российско-украинское братство. "И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности, когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это ни стоило, на открытии "Славянского базара" звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня. Более того: он будет здесь звучать всегда! Украина, братский украинский народ вернется в свою семью, а мы сделать должны все возможное, чтобы фестиваль жил. Чтобы сюда приезжали люди из разных уголков земли", - сказал Александр Лукашенко.





"И пусть никто не сомневается: наша славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют. Как бы Запад ни пытался отделить нас железным занавесом, к нам продолжают приезжать гости из Европы и с других континентов", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что билеты на концерты витебского фестиваля продаются, гостиницы переполнены. "Сегодня здесь, как, впрочем, и всегда, рядом с белорусами настоящие друзья, которые разделяют нашу позицию и взгляды на жизнь. Искренне, по-настоящему! Поверьте, мы в Беларуси очень этим дорожим! - заявил белорусский лидер. - Очередной "Славянский базар в Витебске"объявляю открытым!"

И традиционно награды из рук Президента на сцене первым получит самый маленький - лауреат Гран-при детского конкурса. В этом году им стал белорус Елисей Касич. Отдельной премией Союзного государства отметят коллективы за работу в области литературы и искусства. А специальную награду "Через искусство к миру" получит самый известный белорусский "сябар" Анатолий Ярмоленко и его коллектив.





Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: Вот здесь у нас, на нашей земле всегда должен быть мири взаимопонимание. У нас в стране, за пределами нашей страны. Вячеслав Соболев, ремесленник



