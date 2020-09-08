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Следственный комитет отмечает тенденцию снижения уровня преступности в Беларуси
Тенденцию снижения уровня преступности отмечает Следственный комитет Беларуси. На 8 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом председатель ведомства Иван Носкевич накануне доложил главе государства. Александра Лукашенко интересовало качество проводимого следствия, а также доведение до суда громких уголовных дел, которые находятся на личном контроле президента.
По данным Следственного комитета, каждое восьмое преступление в стране совершается онлайн. И даже такие классические виды, как вымогательство и мошенничество, в 90 процентах случаев ушли уже в виртуальное пространство. У правоохранительной системы Беларуси есть на это достойный отпор. Раскрываются и иные преступления. Как отметил Иван Носкевич, некоторые граждане, рассчитывая на занятость правоохранителей в послевыборный период, решились на разбойные нападения. Но были оперативно задержаны и будут привлечены к ответственности.
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