Следственный комитет отмечает тенденцию снижения уровня преступности в Беларуси

Тенденцию снижения уровня преступности отмечает Следственный комитет Беларуси. На 8 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом председатель ведомства Иван Носкевич накануне доложил главе государства. Александра Лукашенко интересовало качество проводимого следствия, а также доведение до суда громких уголовных дел, которые находятся на личном контроле президента.



По данным Следственного комитета, каждое восьмое преступление в стране совершается онлайн. И даже такие классические виды, как вымогательство и мошенничество, в 90 процентах случаев ушли уже в виртуальное пространство. У правоохранительной системы Беларуси есть на это достойный отпор. Раскрываются и иные преступления. Как отметил Иван Носкевич, некоторые граждане, рассчитывая на занятость правоохранителей в послевыборный период, решились на разбойные нападения. Но были оперативно задержаны и будут привлечены к ответственности.



