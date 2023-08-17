Лукашенко считает, что следующим Президентом России будет Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что следующим Президентом в России снова станет Владимир Путин. Такое мнение глава государства высказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, что следующий Президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет", - сказал Александр Лукашенко.

Журналистка процитировала слова главы государства из интервью 2020 года, где он заявил, что Владимир Путин покинет пост Президента до 2036 года и "найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит путь развития России".

"Как вы думаете, есть такой человек?" - поинтересовалась она.

"Думаю, что есть. И думаю, что если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время", - убежден белорусский лидер.

Вместе с тем Президент Беларуси считает, что Владимир Путин сейчас не думает про это, потому что у него и так много вопросов, требующих решения. "Страна большая, много других проблем, которые надо решать", - пояснил Александр Лукашенко.