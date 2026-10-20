Краткий пересказ от ИИ

До третьего заседания VII Всебелорусского народного собрания - два месяца. 17-18 декабря во Дворце Республики соберутся 1200 делегатов.

Нынешний год для ВНС - юбилейный. Накануне исполнилось 30 лет со дня проведения первого собрания - 19 октября 1996 года. К дате учреждена юбилейная медаль. Согласно положению, право на получение медали будут иметь участники ВНС, а также граждане, имеющие значительные заслуги в укреплении народовластия страны.

Вспомним фразы, которые определили время и стали символом каждого отдельного Всебелорусского народного собрания.

Большинство из белорусов, скажи фразу "время выбрало", быстро добавят: "нас". А кто-то и продолжит: "Время выбрало нас, и это время конкретных дел". То есть от каждого из нас на рабочем месте зависит многое. Пора уходить от демагогии и громких речей, пора действительно браться за дело.

"Любимую не отдают": урок 2020-го и цена независимости

Ключевой посыл Александра Лукашенко, озвученный 18 декабря 2025 года в Минске на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. Фразу "Любимую не отдают" впервые из уст Президента услышали не на ВНС, а в августе 2020 года в условиях внешнего давления и внутренних шатаний она звучала как призыв к защите страны. Эта фраза - символ борьбы за независимость и идентичность. На Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко развил мысль о том, почему в 2020-м отдельные с надеждой ждали, что падет страна, и потирали руки, рассчитывая на хаос и блицкриг.

"Не выстояли бы мы тогда - натовские ястребы были бы уже под Смоленском. И украинская тема стала бы нашей реальностью. Но мы оказались сильнее и сплоченнее. Помните, я их предупреждал, что мы очень любим свою небольшую, компактную страну. Мы ее очень-очень любим, а любимую не отдают", - сказал Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания в апреле 2024 года.

фото: president.gov.by

Тот, кто готов служить любому хозяину за подачки, рано или поздно проиграет. Пророческие слова. И Украина - пример такой геополитической трагедии. Тот, кто бросал подачки, сегодня открыто говорит: "Срок полномочий истек. Пора менять президента жовто-блакитной". Такая картина по соседству и собственный опыт белорусов сплотили и мотивировали.

Еще раз: фраза "Любимую не отдадим" - в 2020-м. А на седьмом, с чего начинала, на двух заседаниях говорили о том, что "Время выбрало нас, и это время конкретных дел". То есть, осознав, как легко можно потерять, что имеем, закатываем рукава и работаем, становясь сильнее. Наша жизнь только в наших руках. В масштабах страны - ставка на реализацию крупных инвестпроектов, развитие IT-сектора. Укрепление энергетической независимости до 2030 года, развитие регионов, а на международной арене в основе - прагматизм.

"Делегаты - это и есть глас народа, коллективный разум его. Вы не просто всеобщее собрание. Вы - национальная совесть, вы - глас народа. У вас нет права на ошибку. Вы имеете право только на верность и преданность своей стране и нашему народу. Ваша миссия - служение во имя будущего Беларуси", - отметил Президент на заседании VII Всебелорусского народного собрания в апреле 2024 года.

Фото: БЕЛТА

Сказанное на ВНС интересно вспоминать последовательно, будто листаешь учебники по истории. 1996-й. Первая ВНС. Во Дворце спорта собрались почти 5 тыс. делегатов.

В стране много проблем, которые решать Президент предлагает сообща. Решается не судьба Президента, не института Президентства, решается судьба белорусского народа. Только народ вправе решать свою судьбу.

От первого собрания до наших дней: как менялись приоритеты

Три приоритета обозначены на первом ВНС: экспорт, жилье и продовольствие. Грабить страну никому не позволим. Остановим разбойную прихватизацию. Поддержка со стороны государства будет, но не огулом, а адресной.

Как менялась жизнь белорусских семей, деревень, районов, конкретных предприятий, из первых уст. Лица ВНС. Интересный интернет-проект к 30-летию. Там воспоминания делегатов о каждом из собраний.

Говоря о втором ВНС, в 2001 году Александр Каледа вспоминает, как стихия пыталась вмешаться. Раскат грома был такой силы, что казалось, стены только что открывшегося Дворца Республики вздрогнут, а часть освещения погасла.

Президента, комментировавшего в тот момент доклад одного из спикеров, это ничуть не смутило. И, не теряя самообладания, он уверенным голосом продолжал высказывать свою мысль. Такое поведение главы государства вселяло ощущение надежности, спокойствия и уверенности в лидере, правильности его пути и в будущем страны. К тому моменту уже были определены конституционные основы, решены вопросы с государственными языками и символами, налажена работа органов власти.

фото: sputnik.by

Второе собрание проходило под лозунгом "За сильную и процветающую Беларусь". Условием реального суверенитета названы промышленный экспорт, строительство жилья, инвестиции и сельскохозяйственный потенциал.

Еще раз: это планы, которые строили в 2001-м. Для сравнения: уже в 2005-м на развитие экономики и соцсферы государство направило средств почти в два раза больше. Столько же - в промышленность и транспорт. В сельское хозяйство вложили в 4 раза больше. И на ВНС в 2006-м резюмировали: "Государство для народа", то есть все, что делается, делается для каждого из нас.

Должно быть гарантированное рабочее место, доступная медпомощь, качественное, хорошее образование, детсады, опять же, жилье. И уже на себе ощутив усилия, увидев реальный прогресс, в 2010-м белорусы заявляют: "Это наш выбор - независимая, сильная и процветающая Беларусь".

Делегаты выступают за сохранение социально-экономической модели; в 2016-м - вместе за сильную и процветающую Беларусь. К тому моменту уже случилась Украина. В Минске прошли переговоры в формате "нормандской четверки". Но, может, мы слишком привыкли, что у нас все мирно, тихо, что сильная и процветающая Беларусь и мы ко всем открыты. Каких-то 5 лет до "Любимую не отдадим!".

ВНС сегодня: глас народа и ответственность за будущее

Сегодня Всебелорусское народное собрание - это конституционный орган, высший представительный орган народовластия, определяет стратегические направления развития общества и государства, обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. 1200 делегатов; заседания проходят не реже одного раза в год. Это собрание юбилейное. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 17-18 декабря.