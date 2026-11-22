Краткий пересказ от ИИ

Понедельник во Дворце Независимости начался сразу с двух событий, по новостям очень интересных: на севере Беларуси и на границе с Китаем. Генерал-майор Муравейко в костюме - кадры, к которым все быстро привыкли. Карьера главы НГШ, как военные коротко называют начальника Генерального штаба, развивалась стремительно: должность замглавы Администрации Президента - и вот назначение уровня в разы шире, чем только решение военных вопросов.

"Я хотел бы Вас видеть губернатором Витебской области", - обратился к Муравейко Александр Лукашенко.

Месяц регион был без руководителя: экс-главу Витебской области освободили от должности по состоянию здоровья. Президент объяснил, почему выбор среди вариантов остановился именно на Павле Муравейко. Глава государства отметил, что специально приглашал его на последние мероприятия, чтобы тот почувствовал уровень ответственности за развитие регионов, и наблюдал за ним в зале: будущая работа вызывает у него не просто интерес, а азарт.

Силы спецоперации, внутренние войска - это точно никто лучше генерал-майора не поймет. В аграрной сфере нужно будет включиться, но пример другого генерала - Караева - в губернаторском успехе более чем говорящий. Так что это будет уже второй опыт в белорусской реальности.

"Уровень доверия, который оказал глава государства, достаточно высок. Регион хороший. Необходимо немножко систематизировать работу не столько там железной рукой, сколько организационными вопросами, системным подходом, Повышением уровня ответственности и дисциплины", - заявил Павел Муравейко.

"Дочка" на границе с Китаем и французские акценты

Отшумевшие на тему Муравейко кулуары практически сразу приняли новых гостей в этот же понедельник. Дальнее партнерство: Еврейская автономная область в контурах России находится прямо на границе с Китаем. Марии Костюк - губернатору (это ее первый визит во Дворец) - провел мини-экскурсию сам глава Администрации Президента. Оценить такое наверняка помогает предыдущая должность в мэрии Биробиджана: до поста главы региона Костюк курировала в том числе культуру и считает ее важной частью политического диалога.

Разговор с Президентом шел о дальнейшей совместной работе. Еврейская автономная область хочет вернуть свои сельхозкомпетенции - это и строительство фабрик, и молочно-товарных ферм, и заинтересованность в белорусской технике. Говорят, готовы идти вперед и в навыках видят для себя Беларусь как вертикаль.

Александр Лукашенко предложил помощь: если что-то в этом плане Беларусь может сделать, пожалуйста.

"Учиться надо у лучших. В свое время Еврейская автономная область тоже была житницей Дальнего Востока. Давайте восстанавливать. Отцы сделали, предки отработали - куда-то это ушло. Теперь в наше время пришло, чтобы это поднять на тот же уровень. А чтобы поднимать совершенно новую историю, надо учиться у тех, кто уже сегодня это сделал", - отметила Мария Костюк.

Не последнее в разговоре о совместной работе - общеисторическое прошлое. Белорусы буквально строили Еврейскую автономию - губернатор привезла архивы.

Еще одна женщина, очень заинтересованная в общении с белорусским лидером, появилась во Дворце во вторник. Анн Нива, известная французская журналистка, сейчас представляет журнал Le Point. Его еще называют изданием для французских элит: еженедельник общественно-политический, аудитория только интернет-ресурса - 7,5 млн пользователей.

Если говорить по-честному, несмотря на опыт интервьюера, такие вопросы белорусскому лидеру пул слышал уже не раз. Европейские СМИ любят слово "диктатура". Все хотят "понять" Путина и вспомнить 2020-й в очень насыщенных красках. При этом о том, что совсем недавно происходило в Париже, если и готовы говорить, то в очень демократичном ключе: мол, ну, бывает.

Интервью было на русском - журналистка его неплохо знает, какое-то время работала в Москве. Один из вопросов касался возобновившегося переговорного процесса по Украине и участия в нем европейцев, роли Трампа и того, как на самом деле с учетом географии этот вопрос может быть реально урегулирован. Президент заявил, что американская сторона думала, будто вопрос можно решить наскоком и мимоходом: это не ошибка, а недооценка ситуации, и сейчас они понимают это больше, чем раньше. При этом, по его словам, у американцев куча проблем, которые надо решать и которые они успешно создают сами для себя. Лукашенко подчеркнул: "Это наш дом. Европа - наш дом. И мы эти проблемы должны решить сами, чтобы навести порядок".

Полтора часа длилась эта беседа. Полная версия выйдет на следующей неделе. На вопросы белорусского пула после интервью Анн Нива решила не отвечать, и мы демократично не стали настаивать.

Судьи, Сморгонь и вода из болота

Уже в четверг Дворец был полон людей, которые хорошо знают, что такое принимать финальное решение в спорах. Судьи Верховного, Конституционного и судов общей юрисдикции приехали на большое совещание с главой государства. Это был первый такой по масштабу разговор в стране после прошедшей судебно-правовой реформы.

Общее настроение совещания со старта было хорошим. Суть реформы коротко: объединение общих и хозяйственных судов, образование единой системы судов общей юрисдикции, создание Апелляционного экономического суда. Верховный суд получил конституционный статус, при этом избирать туда судей стали через ВНС. Президент объяснил свою позицию, сославшись на крылатую латинскую фразу: судьи не могут отгородиться от народа стеной закона - "это не наш путь, это не про наш менталитет".

Руководит Верховным судом Андрей Швед, Конституционным - Сергей Сивец. Это верхушка судебной системы, дальше вниз - общая юрисдикция. Так или иначе, в зале все практики, которые сейчас или непосредственно ведут заседание, или формируют практику применения, но и они прошли весь судейский путь. Ко всем у Президента одно требование: если законодательство в чем-то несправедливо, противоречиво или не отвечает реалиям, прямая обязанность судей - поднять вопрос об изменении или корректировке. Глава государства подчеркнул, что именно они серьезно влияют не только на все элементы правовой системы - прокуроров, следователей, адвокатов, юристов, практиков, - но и на органы исполнительной власти.

Именно поэтому от совещания ждали диалога. Президент сказал и про взвешенность: в суде не должно быть армейщины, но и дисциплина здесь имеет немаловажное значение. Про образовательную миссию - нужно ходить и объяснять, что такое закон, не только в трудовых коллективах, но и на уровне школы должно приходить это понимание. Новые форматы работы затронул Сергей Сивец. Глава Верховного суда говорил о доступности правосудия, сокращении количества судебных ошибок и, главное, понимании в экономических спорах не только ситуации двух сторон, но и сути экономики всего региона.

"Каждая судебная ошибка становится предметом серьезного разбирательства. Нами налажен подробный учет всех случаев отмен и изменений решений, тщательный анализ причин с принятием системных мер", - отметил Сивец.

Президент потребовал от правительства, других органов власти и губернаторов "зарубить себе на носу": по финансам и экономике не перегружать суды. Там, где должны принимать решение, - принимать, там, где "нахомутали", как в народе говорят, проблем, а потом скинули на суды, - это недопустимо. "Смотрите, что у нас творится в нашем доме. И действуйте так, чтобы этот дом мы собственными руками не разрушили", - сказал глава государства.

Меньше бюрократии, больше конкретики, акцент на людей - все это можно назвать ключевыми выводами для независимой судебной системы, по большому счету, определяющей будет ли любой белорус чувствовать: я живу в справедливой стране, и суд - это место, куда не стоит бояться идти, если ты прав.

На бескомандировочный конец недели пул в последнее время вообще не рассчитывает. Президент с рабочей поездкой в пятницу отправился в Сморгонь. Точечная цель визита - предприятие "Белагротерминал". Они занимаются отжимом масличных культур: рапс, соя, лен, семена подсолнечника - перерабатывать могут до 5 тыс. т в сутки. Это инвестиционная история: в 2018 году стартовали, компания белорусско-российская, сейчас продают масло по всему миру - от Северной Европы до Африки. Хороший пример для программы "Один район - один проект".

Президент подчеркнул: ни копейки денег не должно быть вывезено за пределы страны. Заработал - вложи, все, что надо для жизни. Глава государства гарантировал, что здесь создадут условия не хуже, чем в Калининградской области и в России, но деньги должны быть реинвестированы, инвестированы в страну, чтобы развивалась сырьевая база.

Об экономике региона Президенту доложил губернатор. Общая ситуация не идеальна: есть вопросы - зябь, падеж, корма, сельское хозяйство. Именно с севера региона, но с учетом того, что по области уполномочена глава КГК, районы, конечно, под постоянным двойным наблюдением. В процессе докладов на поверхность всплыл еще один факт - качество воды в Сморгони и районе.

"Почему люди жалуются, что они пьют здесь с болота воду?" - спросил Президент.

Проблема есть: поставили новую станцию для обезжелезивания, из труб она выдавливает эту воду, но, к сожалению, она капает из крана. Пик жалоб прошел с холодной водой - в основном победили, с горячей - еще есть проблема. Глава государства назвал это недопустимым: в стране, где излишки воды, люди пьют с болота воду. Он потребовал план на стол: какие предприятия, за какую землю, за какие колхозы и совхозы будут отвечать, - и чтобы к лету будущего года не было разговоров о том, что люди пьют грязную воду.

О том, что воду приведут в порядок, Президент сказал и в присутствии коллектива предприятия. Главе государства, конечно, задавали вопросы: поговорили и о жилье, и об инфраструктуре, и о зарплатах (средняя здесь, к слову, 4,5 тыс.), и о кадрах в целом.

Лукашенко отметил, что после нас будут жить дети и внуки, и хотелось бы, чтобы они жили в нормальных условиях. Хорошее предприятие - пример для других. Но чуть-чуть нужно добавить для крестьян, потому что оттуда же рапсовое масло и все эти семечки. Климат меняется, надо вкладывать в крестьян, в землю. Деревня - это наше питание и одежда, это главное, поэтому все, что мы покупаем сегодня, надо стремиться, если это экономически выгодно, делать у себя.

Закончили на позитивной ноте. Помните, Президент пристраивал котят. Все знают отношение главы государства к животным. Умку действительно любят всей страной, но дело вообще не в породе, не в красоте. Отношение к животным - это очень серьезный маркер порядочности человека.

"Я хотела бы немного поговорить о Мире, но о мире не глобальном, а про милую трехцветную кошечку с таким именем. Насколько я знаю, благодаря вам, вашему неравнодушию и заботе данная кошка обрела своих хозяев и нашла свой дом именно у нас, в Сморгонском районе", - сказала одна из участниц встречи.

"У нас люди добросердечные, добрые. Поймите, животные, с моей точки зрения, это самые беззащитные существа. Человек может себя защитить - один больше, другой меньше, животные не могут. Но я действительно, как деревенский человек, прежде всего с любовью отношусь к животным", - ответил Президент.

К слову, у людей, которые взяли котят, теперь есть персональная благодарность от главы государства, а Президенту, в свою очередь, подарили сертификат на корм для подсобного хозяйства. Александр Лукашенко пообещал угостить своих подопечных: "У меня дома и куры, и гуси, и индейка, и даже три страуса".

Впечатления от общения пул собрал уже после: "Человек любит страну, это чувствуется"; "Человек, скажем так, человечный и простой, но всегда открытый, наблюдаешь за ним"; "Общение с Президентом - оно на такой простой ноте, поэтому волнение было абсолютно напрасным".

И вот так мы вошли в выходные в преддверии новой рабочей недели, которая обязательно обещает быть интересной, как и всегда во "Время Первого".