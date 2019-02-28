Смотрите "Разговор у Президента" с Игорем Шуневичем

Подробнее об оптимизации ведомства, а также ужесточении ответственности для пьяных водителей и проблемах хоккейного клуба "Динамо" Игорь Шуневич рассказал нашим журналистам в эксклюзивном интервью. Без купюр о наболевшем. Министр внутренних дел в проекте "Разговор у Президента".