Лукашенко рассказал о трупах на границе и напомнил о силе правды

"Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего - правда,

- подчеркнул белорусский лидер. - Любые психологические операции - они ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать.

Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел - ужас. Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции - снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей - мигрантов - и выбрасывают на нашу территорию. Это как пример. И таких примеров можно много привести".