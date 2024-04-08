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Лукашенко рассказал о трупах на границе и напомнил о силе правды

Лукашенко рассказал о трупах на границе и напомнил о силе правды

"Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего - правда,

- подчеркнул белорусский лидер. - Любые психологические операции - они ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать.

Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел - ужас. Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции - снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей - мигрантов - и выбрасывают на нашу территорию. Это как пример. И таких примеров можно много привести".

Александр Лукашенко отметил, что все эти факты нужно собирать и информировать людей. "Надо заранее готовить наших людей к тому, что может быть, особенно в эру искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно", - отметил он.

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