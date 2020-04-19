вместе с небольшим количеством клириков российской столицы. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на то, что богослужения совершаются без участия прихожан. Со Светлым Христовым Воскресением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил Президент Беларуси.

Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Глава государства отметил, что Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему, побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами.