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Соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану

Соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с многочисленными жертвами трагедии на железной дороге в провинции Пенджаб.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой скорбью восприняли данное известие и искренне соболезнуют пакистанскому народу, выражают слова поддержки родным и близким погибших, а также желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

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