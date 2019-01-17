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Соболезнование Президенту Грузии Саломе Зурабишвили

Соболезнование Президенту Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Тбилиси.

Глава государства подчеркнул, что известие о случившейся в грузинской столице трагедии восприняли в Беларуси с чувством глубокой печали. Он также адресовал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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