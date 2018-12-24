Соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате цунами на западном побережье страны.

"В Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг", - говорится в соболезновании.