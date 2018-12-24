ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо

Соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате цунами на западном побережье страны.

"В Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг", - говорится в соболезновании.

Глава белорусского государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и возвращения затронутых стихией регионов к обычному образу жизни.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все