Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Польши Анджею Дуде в связи с гибелью польских граждан в результате взрыва в шахте около чешского города Карвина.



Глава государства подчеркнул, что известие об этой трагедии в Беларуси восприняли с глубокой печалью.



"В это тяжелое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также передаю слова поддержки и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", - говорится в соболезновании.

