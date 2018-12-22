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Соболезнование Президенту Польши Анджею Дуде

Соболезнование Президенту Польши Анджею Дуде

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Польши Анджею Дуде в связи с гибелью польских граждан в результате взрыва в шахте около чешского города Карвина.

Глава государства подчеркнул, что известие об этой трагедии в Беларуси восприняли с глубокой печалью.

"В это тяжелое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также передаю слова поддержки и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", - говорится в соболезновании.

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