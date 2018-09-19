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Соболезнование Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте

Соболезнование Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате наводнения и оползней, вызванных тропическим циклоном «Мангхут».

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