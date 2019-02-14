Соболезнование Президенту Республики Северная Македония Георге Иванову

"В Беларуси с глубокой печалью и болью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом около населенного пункта Ласкарци", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично высказал искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки президенту и всем македонцам.