ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Соболезнование Президенту Республики Северная Македония Георге Иванову

Соболезнование Президенту Республики Северная Македония Георге Иванову

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Республики Северная Македония Георге Иванову в связи с жертвами аварии автобуса.

"В Беларуси с глубокой печалью и болью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом около населенного пункта Ласкарци", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично высказал искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки президенту и всем македонцам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все