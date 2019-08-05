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Соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу

Соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами массовых убийств в городах Эль-Пасо штата Техас и Дейтон штата Огайо.

"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу невинных людей, - говорится в соболезновании. - От имени белорусского народа и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Соединенных Штатов Америки, а также желаю скорейшего выздоровления раненым".

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