Соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате железнодорожной аварии в провинции Текирдаг.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой печали узнали о многочисленных жертвах в результате происшествия.