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Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Августина Милованова
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Августина Милованова. Глава государства отметил, что ушел из жизни выдающийся актер современности, чье творчество получило всенародную любовь и уважение коллег. "Врожденная интеллигентность, высочайший профессионализм и уникальная манера игры позволили создать ему в театре и кино сотни запоминающихся образов, являющихся неотъемлемой частью сокровищницы белорусского искусства. Он воспитал несколько поколений молодых артистов и стал примером самоотверженного служения Родине", - говорится в соболезновании.
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