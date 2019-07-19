Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Августина Милованова. Глава государства отметил, что ушел из жизни выдающийся актер современности, чье творчество получило всенародную любовь и уважение коллег. "Врожденная интеллигентность, высочайший профессионализм и уникальная манера игры позволили создать ему в театре и кино сотни запоминающихся образов, являющихся неотъемлемой частью сокровищницы белорусского искусства. Он воспитал несколько поколений молодых артистов и стал примером самоотверженного служения Родине", - говорится в соболезновании.