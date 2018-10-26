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Соболезнование родным и близким народного артиста России Николая Караченцова

Соболезнование родным и близким народного артиста России Николая Караченцова

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста России Николая Караченцова.

"В памяти миллионов людей он навсегда останется замечательным артистом и сильной личностью. Созданные им в кино и на театральных подмостках блистательные и незабываемые образы неизменно покоряли публику психологической достоверностью и глубиной характера", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле творчество Николая Караченцова хорошо знают и любят. "Светлая память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он. 

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