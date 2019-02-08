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Соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского

Соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

"Ушел из жизни любимый многими поколениями талантливый актер. Врожденная интеллигентность, обаяние, профессионализм и уникальная манера игры позволили ему создать сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства. Образы, воплощенные им в кино и на театральных подмостках, неизменно покоряли публику психологической достоверностью, глубиной и силой характера", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле творчество Сергея Юрского хорошо знают и ценят. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - отметил он.

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