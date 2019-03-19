Соболезнования Президенту Зимбабве

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях под воздействием циклона "Идаи".

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, а также передал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.