ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Соболезнования Президенту Зимбабве

Соболезнования Президенту Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве и Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях под воздействием циклона "Идаи".

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, а также передал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все