Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Василия Мичурина.



"Ушел из жизни человек большого личного мужества, несгибаемой стойкости, настоящий патриот своего Отечества. Василий Сергеевич - яркий представитель поколения героев-победителей. Его жизнь - пример беззаветного служения своей стране и народу, верности высоким гражданским ценностям и идеалам, моральным и нравственным принципам", - говорится в соболезновании.