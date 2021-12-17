Соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Василия Мичурина
Соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Василия Мичурина
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Василия Мичурина.
"Ушел из жизни человек большого личного мужества, несгибаемой стойкости, настоящий патриот своего Отечества. Василий Сергеевич - яркий представитель поколения героев-победителей. Его жизнь - пример беззаветного служения своей стране и народу, верности высоким гражданским ценностям и идеалам, моральным и нравственным принципам", - говорится в соболезновании.
"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул белорусский лидер.