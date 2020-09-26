Соболезнования в связи с крушением военного самолета в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военного самолета, на борту которого находились летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени И. Кожедуба.



Глава государства подчеркнул, что это известие в Беларуси воспринято с большой скорбью и болью. "От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - говорится в соболезновании.



