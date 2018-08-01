Собрать максимальный урожай и беречь людей. Ход уборочной Президент оценил на полях Минского района

Массовая уборка по стране ускоряется, на это мобилизованы все силы. На счету каждый день и каждое зернышко. Контроль за проведением полевых работ, результат которых влияет на экономическую и главное - продовольственную безопасность, ведется на высшем уровне. Сегодня Глава государства посетил Минский район, где ознакомился с ходом уборочной на полях 1-й Минской птицефабрики. Здесь аграрии намерены завершить уборку в ближайшее время. В целом по стране на утро сегодняшнего дня убрано без малого 42 % зерновых. Уже собрано 2 с половиной миллиона тонн хлеба. Впереди по-прежнему юг – в Брестской области осталось убрать четверть полей. На второе место вышел столичный регион. Сохранность урожая - вопрос стратегически важный. Слишком жаркое и на редкость сухое лето привело к критическим неурожаям на Евразийском континенте. Погодные условия повлияли и на белорусский каравай. Впрочем, как ожидается, и такой объем плюс государственный резерв смогут полностью покрыть нужды населения и потребности животноводства и агропереработки. Картина сегодняшней жатвы - в репортаже Илоны Красутской.

Буквально накануне Глава государства обсуждал с губернатором центрального региона ход уборочной. Сегодня продолжение самой актуальной темы, но в натуральных декорациях. Как известно, каждая рабочая поездка Президента в регион - это комплексный взгляд на развитие области. И сегодня не обошлось без новых поручений в масштабах страны.

Александр Лукашенко приехал на поля 1-й Минской птицефабрики. Кроме производства молока и мяса, птицеводства, здесь занимаются выращиванием зерна. Площадь сельхозугодий холдинга - почти 10 тысяч гектаров. Поголовье крупного рогатого скота – 3 с половиной тысячи, а еще дойное стадо плюс почти 2. Накормить всех непросто. Половину необходимого комбикорма приходится покупать. Президент предлагает решить эту проблему таким образом: передать в актив фабрики больше земли.

Президент пообещал, через год обязательно приедет и посмотрит на результаты. Разговор с директором птицефабрики заканчивают на шуточной ноте. Есть же поверье, мол, наперед загадывать нельзя. Видно, Глава государства в прекрасном настроении, в продолжение суеверной темы комментирует последние публикации в Интернете относительно своего здоровья. Словом, не дождетесь.

Рядом два поля - озимой тритикале и пшеницы, обе культуры белорусской селекции. Одна с патриотическим названием "антось", другая с музыкальным - "сюита". Уборка здесь могла быть настоящей песней, если бы не известная засуха. Прогнозировали получить урожайность 80 центнеров с гектара, получилось 60-70, что тоже неплохо. Но, конечно, не так как хотелось.

Увы, погода в этом году в целом не способствует аграрным рекордам. Но даже при снижении на полмиллиона тонн объема урожая к прошлому году его полностью хватает и белорусам, и для потребностей животноводства и агропереработки. Госрезерв в полтора миллиона тонн с лихвой компенсирует потребности пищепрома, а недобор по кормовым сортам также с лихвой перекрывает высокий урожай кукурузы и трав. Еще одним стимулом собрать кукурузу вовремя и "до зернышка" плюс сохранить травы Президент назвал критические неурожаи на Евразийском континенте. Это грозит импортерам ростом цен и снижением качества зерна на мировых рынках.

И действительно, слишком жаркое и на редкость сухое лето привело к тому, что полив во многих странах можно осуществлять разве что слезами по урожаю. Немецкие фермеры ожидают убытков более чем в миллиард евро из-за того, что ожидания дождя не оправдываются с апреля. С основных площадей Саксонии-Анхальт не доберут минимум одну пятую от нормы зерновых. На этом фоне на товарных биржах Германии и соседней Франции в рост пошли цены, уже превысив прогнозы на 10%.

Считать убытки казны готовятся и в Финляндии, где недосчитаются почти трети привычного урожая. Правительство Литвы из-за засухи решилось объявить экстремальную ситуацию. Это даст фермерам шанс уйти хотя бы от штрафов по недопоставкам, которые ожидаются более чем на 15%. И даже один из крупнейших экспортеров пшеницы, Россия, не доложит в общемировой каравай до 100 миллионов тонн. Произойдет это потому, что из-за отсутствия дождей ее урожай станет минимальным за шесть последних лет.

Статистика по стране. В целом в Беларуси убрано без малого 42% зерновых и зернобобовых культур без кукурузы. Средняя урожайность на 4 центнера ниже прошлогодней. Республиканский каравай при этом уже весит более 2-х с половиной миллионов тонн. Министр сельского хозяйства рассказывает: для выполнения всех полевых работ хозяйства дополнительно привлекли профессиональных механизаторов с промпредприятий и учебных заведений страны. Это не только помощь республике в пиковый период уборочной, но и дополнительный заработок. Механизаторы сохраняют зарплату по основному месту работы, и им выплачиваются средства за участие в уборочной кампании.

Будет хлеб, а значит еще и мясо, молоко, ведь именно земля дает корма животноводству. Особое поручение Главы государства касается качества заготовки.

В прогнозах синоптиков на эту неделю под 30. Тут уж самая лучшая работа в офисе с кондиционером. Он, конечно, есть во многих белорусских комбайнах, тем не менее, можно представить, каково это сутки в такую погоду на открытом воздухе. Работают механизаторы особенно сейчас просто на износ. Президент обращает внимание на условия труда. Главное - человеческое отношение во всем. Нужно беречь людей.

Качество уборки зерновых напрямую зависит от техники. Основная задача - не потерять ни зерна. В это время на уборке озимой тритикале работает комбайнер Алексей Яковлев. За рулем обновленной машины "Палессе GS-1218". Другой дизайн, вместимость бункера увеличена до 9 м кубических. А двухскоростной соломоизмельчитель справляется даже с незерновой частью любых убираемых культур.

Создать собственное комбайностроение в свое время было поручением Президента. Сегодня линейка техники Гомсельмаша бороздит просторы полей на всех континентах. За последние пару лет освоены такие экзотические для Беларуси рынки, как Эфиопия, Судан и Египет. К слову, кормоуборочные комбайны "Палессе" занимают 40% рынка Аргентины. Некоторые модели в этом году впервые выйдут на заготовку кормов на Сахалине. Сейчас мир охотится и за нашей суперновинкой - суперкомбайном. По аграрным меркам, этот «космический корабль» создали по поручению Главы государства. Но сам Президент машину в деле пока еще не видел. Стало понятно: скоро Александр Лукашенко отправится в Гомель.