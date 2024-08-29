Собственная крыша над головой - это уверенность в завтрашнем дне. Лукашенко подписал указ о бюджетных субсидиях на приобретение арендного жилья

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал указ №344 "О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений", сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

Документ принят в целях стимулирования юридических лиц к обеспечению своих работников арендным жильем.

В соответствии с указом юрлицам и хозяйственным обществам с 1 января 2025 года предоставляется право на получение бюджетных субсидий в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка для уплаты части процентов за пользование кредитами, привлекаемыми на строительство и приобретение арендного жилья.

Предприятия будут самостоятельно определять порядок и условия предоставления арендных жилых помещений своим работникам, размер платы за такое жилье.

При этом установлено, что не менее 20% от общего количества жилых помещений, возведенных или приобретенных с использованием субсидий, подлежит предоставлению в первоочередном порядке молодым специалистам и гражданам в возрасте до 31 года.

Вопросы жилищной политики в государстве постоянно находятся на контроле у Президента. Речь об этом шла и на недавнем совещании Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.

"Как мы всегда говорим, Беларусь - государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Собственная крыша над головой важна для любого человека. Особенно для молодой семьи. Это ее уверенность в завтрашнем дне",

- подчеркнул глава государства 19 августа.

Президент обратил внимание, что в стране постоянно совершенствуются подходы к предоставлению государственной поддержки при улучшении жилищных условий, в первую очередь в сельской местности.

"Следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов, строительству предприятиями арендного жилья для своих работников",

- заявил глава государства.

В то же время Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что возведение арендного жилья будет происходить только в тех регионах, где в этом есть реальная, доказанная необходимость. Как пояснял Президент 9 августа во время совещания в Шклове, не хочется повторять опыт, когда в каждом хозяйстве по программе строили по пять так называемых президентских домиков, но часть из них в итоге оказалась незаселенной. "Сейчас будет по-другому. Мы будем строить под предприятия. Допустим, мы в Минске делаем завод на МАЗе - автобусы производим, спрос большой. Вот под это производство, как в советские времена, мы вам дадим жилье. Арендное", - пояснил белорусский лидер.