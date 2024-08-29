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Собственная крыша над головой - это уверенность в завтрашнем дне. Лукашенко подписал указ о бюджетных субсидиях на приобретение арендного жилья
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал указ №344 "О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений", сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.
Документ принят в целях стимулирования юридических лиц к обеспечению своих работников арендным жильем.
В соответствии с указом юрлицам и хозяйственным обществам с 1 января 2025 года предоставляется право на получение бюджетных субсидий в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка для уплаты части процентов за пользование кредитами, привлекаемыми на строительство и приобретение арендного жилья.
Предприятия будут самостоятельно определять порядок и условия предоставления арендных жилых помещений своим работникам, размер платы за такое жилье.
При этом установлено, что не менее 20% от общего количества жилых помещений, возведенных или приобретенных с использованием субсидий, подлежит предоставлению в первоочередном порядке молодым специалистам и гражданам в возрасте до 31 года.
Вопросы жилищной политики в государстве постоянно находятся на контроле у Президента. Речь об этом шла и на недавнем совещании Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.
"Как мы всегда говорим, Беларусь - государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Собственная крыша над головой важна для любого человека. Особенно для молодой семьи. Это ее уверенность в завтрашнем дне",
- подчеркнул глава государства 19 августа.
Президент обратил внимание, что в стране постоянно совершенствуются подходы к предоставлению государственной поддержки при улучшении жилищных условий, в первую очередь в сельской местности.
"Следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов, строительству предприятиями арендного жилья для своих работников",
- заявил глава государства.
В то же время Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что возведение арендного жилья будет происходить только в тех регионах, где в этом есть реальная, доказанная необходимость. Как пояснял Президент 9 августа во время совещания в Шклове, не хочется повторять опыт, когда в каждом хозяйстве по программе строили по пять так называемых президентских домиков, но часть из них в итоге оказалась незаселенной. "Сейчас будет по-другому. Мы будем строить под предприятия. Допустим, мы в Минске делаем завод на МАЗе - автобусы производим, спрос большой. Вот под это производство, как в советские времена, мы вам дадим жилье. Арендное", - пояснил белорусский лидер.
Александр Лукашенко уточнил, что такое арендное жилье должно быть с определенными обязательствами в том числе со стороны руководителей хозяйств и предприятий. То есть для организаций такие дома будут строить не бесплатно. "Руководитель купить его должен (в собственность организации. - Прим. БЕЛТА). Если не можешь, ну, посмотрим - отсрочки, рассрочки и за какие деньги. Надо найти (приемлемый вариант. - Прим. БЕЛТА), чтобы и руководитель предприятия понимал, что это не просто с неба подарок", - добавил глава государства.
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