Состоялся прием от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года

Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Такое убеждение высказал сегодня Александр Лукашенко на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года.







А. Лукашенко: Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности

Торжественное мероприятие - давняя и добрая традиция, когда журналисты, спортсмены, государственные деятели меняют деловой дресс-код на вечерние платья и костюмы и общаются в неформальной обстановке. А что как не кабинетный разговор помогает лучше понять друг друга. Обращаясь к гостям, Глава государства отметил: главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного пути. Страна у нас одна, и эта истина - в основе государственного суверенитета и независимости страны.





Президент вручил госнаграды госслужащим, артистам и журналистам

Также на приеме состоялась церемония вручения государственных наград. Ими отмечены госслужащие, артисты и журналисты. Так, Президент вручил орден Почета председателю госконтроля Леониду Анфимову, главе Брестского облисполкома Анатолию Лису и мэру Минска Анатолию Сиваку. Валентина Гарцуева - артистка театра имени Янки Купалы - отмечена медалью Франциска Скорины. Юлия Шпилевская отныне "Заслуженный артист Республики Беларусь".