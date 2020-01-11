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Состоялся прием от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года
Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Такое убеждение высказал сегодня Александр Лукашенко на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года.
А. Лукашенко: Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности
Торжественное мероприятие - давняя и добрая традиция, когда журналисты, спортсмены, государственные деятели меняют деловой дресс-код на вечерние платья и костюмы и общаются в неформальной обстановке. А что как не кабинетный разговор помогает лучше понять друг друга. Обращаясь к гостям, Глава государства отметил: главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного пути. Страна у нас одна, и эта истина - в основе государственного суверенитета и независимости страны.
Президент вручил госнаграды госслужащим, артистам и журналистам
Также на приеме состоялась церемония вручения государственных наград. Ими отмечены госслужащие, артисты и журналисты. Так, Президент вручил орден Почета председателю госконтроля Леониду Анфимову, главе Брестского облисполкома Анатолию Лису и мэру Минска Анатолию Сиваку. Валентина Гарцуева - артистка театра имени Янки Купалы - отмечена медалью Франциска Скорины. Юлия Шпилевская отныне "Заслуженный артист Республики Беларусь".
Приятная новость и для коллектива Агентства теленовостей. За высокий профессионализм и вклад в развитие информационной политики объявлена благодарность Президента и нашей коллеге Елене Насачевой - ведущей программ "Панорама", "Главный эфир" и ряда других проектов. Поздравляем! После завершения церемонии награждения гости смогли окунуться в праздничную атмосферу и послушать большой гала-концерт.
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