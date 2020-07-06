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Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Назарбаева

Сегодня состоялся телефонный разговор Главы государства с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Александр Лукашенко тепло поздравил Назарбаева с 80-летием

А также с успешным преодолением недавней болезни.

В целом в разговоре речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Договорились встретиться в ближайшее удобное время.

Александр Лукашенко пригласил Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске.

Обсудили общую ситуацию в Беларуси и Казахстане

Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны. Глава государства адресовал приветствие Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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