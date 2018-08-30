Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина

Актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и график предстоящих контактов обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Телефонный разговор состоялся сегодня по инициативе российской стороны. Лидеры подтвердили необходимость проведения встречи с участием руководств правительств, о которой договорились на прошлой неделе в Сочи. Планируется, что в переговорах примут участие премьер-министры Беларуси и России, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, а также министры финансов. Предварительной датой этой встречи президенты назвали 21 сентября.