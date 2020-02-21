Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Глава государства рассказал об этом на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. По словам белорусского лидера, с российским коллегой обсуждали, в частности, поставки энергоресурсов - нефти.