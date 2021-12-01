Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Глава белорусского государства лично поздравил коллегу с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост. В беседе затронули и деловую повестку - двустороннее сотрудничество стран.



Товарооборот государств в 2021 году демонстрирует позитивные тенденции - растет. По итогам года он ожидается около миллиарда долларов. Речь также шла о работе семи крупных сборочных производств белорусской техники. Договорились усилить взаимодействие по всему спектру белорусско-казахстанского сотрудничества. Обсудили Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев и график предстоящих встреч.