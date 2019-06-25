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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь. Он запланирован на вторую половину недели. Ожидается, что помимо официальных мероприятий визита лидер Таджикистана посетит церемонию закрытия ІІ Европейских игр.

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