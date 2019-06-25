Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь. Он запланирован на вторую половину недели. Ожидается, что помимо официальных мероприятий визита лидер Таджикистана посетит церемонию закрытия ІІ Европейских игр.