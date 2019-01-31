Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили белорусско-российское сотрудничество и договорились о новой встрече. Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров. Речь шла о состоянии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействии в различных сферах, в том числе о развитии торгово-экономических отношений. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года. Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. Среди них - как придать наибольшую эффективность деятельности сформированной двусторонней группы.