Наталья Эйсмонт о подробностях телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.



Главы государств обсудили несколько актуальных тем. Во-первых, ситуацию с коронавирусом в Беларуси и России, ее развитие и противодействие. Кроме того, Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко приглашение принял. На трибунах он будет присутствовать вместе со своими сыновьями.



Говорили и о ситуации в экономике, дальнейших перспективах и контактах. Президенты договорились продолжить разговор в Москве.





О подробностяхразговора журналистам рассказала пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт (видео).





