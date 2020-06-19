3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Наталья Эйсмонт о подробностях телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина
Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.
Главы государств обсудили несколько актуальных тем. Во-первых, ситуацию с коронавирусом в Беларуси и России, ее развитие и противодействие. Кроме того, Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко приглашение принял. На трибунах он будет присутствовать вместе со своими сыновьями.
Говорили и о ситуации в экономике, дальнейших перспективах и контактах. Президенты договорились продолжить разговор в Москве.
О подробностяхразговора журналистам рассказала пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт (видео).