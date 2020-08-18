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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Владимир Путинпроинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФранцииМакроном в части,касающейся ситуации в Беларуси.

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