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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным
Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенкосроссийским коллегой Владимиром Путиным. Он прошел по инициативе российского Президента. Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов - противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с инфекцией. Такжепредметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.
Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси
В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем,чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.
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