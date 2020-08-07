Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенкосроссийским коллегой Владимиром Путиным. Он прошел по инициативе российского Президента. Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов - противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с инфекцией. Такжепредметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

