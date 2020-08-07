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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенкосроссийским коллегой Владимиром Путиным. Он прошел по инициативе российского Президента. Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов - противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с инфекцией. Такжепредметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.


Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси

В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем,чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.

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