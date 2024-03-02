ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина, что обсудили лидеры двух стран

Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина, что обсудили лидеры двух стран

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

Главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне - это в том числе встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства. Намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проблематику в работе интеграционных структур - Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов.

Также президенты обсудили наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, перспективы ее развития.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все