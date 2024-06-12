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Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина: какие вопросы обсудили лидеры двух стран

Главы государств обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах ее развития. Обсуждались также экономические вопросы и реализация договоренностей в сфере экономики и безопасности, достигнутых в Минске в ходе недавнего официального визита российского лидера. Вопросы обороны и безопасности в целом в ходе состоявшегося разговора главы государств обсудили отдельным блоком.

Еще одна тема в повестке - совместная работа и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства. Согласовали президенты и график дальнейших контактов. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днем России.

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