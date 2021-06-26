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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидеры обсудили ситуацию в двух странах. Отдельно и подробно остановились на теме борьбы с COVID. Также речь шла о взаимодействии Беларуси и Казахстана с другими государствами - в частности, с Россией и Китаем. Кроме того, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по отдельным вопросам международной повестки. В списке обсуждавшихся тем было торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных структур. К слову, в Казахстане с визитом сейчас находится премьер-министр Беларуси, в ближайшее время он встретится с президентом этой страны, проведет ряд встреч и переговоров.
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