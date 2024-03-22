Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с гендиректором Роскосмоса

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым, который проинформировал главу белорусского государства о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как заявил Юрий Борисов, все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций. Заключение Госкомиссии будет готово уже сегодня.