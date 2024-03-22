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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с гендиректором Роскосмоса

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с гендиректором Роскосмоса

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым, который проинформировал главу белорусского государства о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как заявил Юрий Борисов, все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций. Заключение Госкомиссии будет готово уже сегодня.

Старт экипажа корабля "Союз МС-25", в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, намечен на 23 марта в 15:36 по московскому и минскому времени. Генеральный директор Роскосмосазаверил, что все пройдет штатно.

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