Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом России

Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, главы государств обсудили текущие моменты двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества. Также рассмотрены вопросы международной повестки дня.