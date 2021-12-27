Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Израиля

Президенты Беларуси и Израиля сегодня провели телефонный разговор. Главы государств обсудили двусторонние отношения стран и направления их развития, а также комплекс гуманитарных вопросов. Оказалось, что президент Израиля имеет белорусские корни. Беларусь - его малая родина. Сам Ицхак Герцог из Березино, а супруга его из Гомеля. В ходе беседы лидеры стран обсудили график контактов в возможное и удобное в связи с пандемией время. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить малую родину.