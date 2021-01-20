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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России

Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов. Затронуты актуальные темы международной повестки дня и общая ситуация, складывающаяся в мире. Особое внимание уделено тематике борьбы с распространением COVID-19. Подтверждены ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции.

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