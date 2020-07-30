ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Сербии

О развитии белорусско-сербских отношений сегодня говорили лидеры Беларуси и Сербии. Состоялся телефонный разговор нашего Президента с коллегой Александром Вучичем. Речь шла о нынешнем состоянии дел между государствами и перспективе взаимодействия.

В частности, было отмечено, что есть все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели. В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы встретиться и договориться о будущей совместной работе и проектах.

Александр Вучич также поинтересовался здоровьем белорусского лидера, адресовав самые добрые пожелания.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все