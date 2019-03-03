Сотни журналистов и медиаэкспертов продолжают обсуждать "Большой разговор с Президентом"

Политические решения Беларуси - будущее нашей экономики и страны. На протяжении более 7 часов Александр Лукашенко ответил на все интересующие общественность вопросы, которые, кстати, звучали и от иностранных журналистов. В целом же диалог получился не только открытым, но эмоциональным - споры об экономике, геополитике и жизни простых белорусов. В частности, Президент отметил, что государство всегда готово оказать поддержку, но и люди должны понимать - благополучие страны зависит от каждого.



