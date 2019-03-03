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Сотни журналистов и медиаэкспертов продолжают обсуждать "Большой разговор с Президентом"

Десятки тем и вопросов. Сотни журналистов и медиаэкспертов продолжают обсуждать "Большой разговор с Президентом".

Политические решения Беларуси - будущее нашей экономики и страны. На протяжении более 7 часов Александр Лукашенко ответил на все интересующие общественность вопросы, которые, кстати, звучали и от иностранных журналистов. В целом же диалог получился не только открытым, но эмоциональным - споры об экономике, геополитике и жизни простых белорусов. В частности, Президент отметил, что государство всегда готово оказать поддержку, но и люди должны понимать - благополучие страны зависит от каждого.

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Напомним, "Большой разговор с Президентом" состоялся 1 марта в комплексе "БелЭкспо". В таком формате диалог с Александром Лукашенко проходил во второй раз. Одним из главных достижений встречи эксперты называют открытость Главы государства во время ответов и общую атмосферу доверия. Самые интересные и важные моменты "Большого разговора с Президентом" войдут в итоговую программу "Главный эфир". Смотрите сегодня в 9 вечера.

Телеверсия "Большого разговора с Президентом" здесь

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