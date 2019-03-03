3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Сотни журналистов и медиаэкспертов продолжают обсуждать "Большой разговор с Президентом"
Десятки тем и вопросов. Сотни журналистов и медиаэкспертов продолжают обсуждать "Большой разговор с Президентом".
Политические решения Беларуси - будущее нашей экономики и страны. На протяжении более 7 часов Александр Лукашенко ответил на все интересующие общественность вопросы, которые, кстати, звучали и от иностранных журналистов. В целом же диалог получился не только открытым, но эмоциональным - споры об экономике, геополитике и жизни простых белорусов. В частности, Президент отметил, что государство всегда готово оказать поддержку, но и люди должны понимать - благополучие страны зависит от каждого.
Напомним, "Большой разговор с Президентом" состоялся 1 марта в комплексе "БелЭкспо". В таком формате диалог с Александром Лукашенко проходил во второй раз. Одним из главных достижений встречи эксперты называют открытость Главы государства во время ответов и общую атмосферу доверия. Самые интересные и важные моменты "Большого разговора с Президентом" войдут в итоговую программу "Главный эфир". Смотрите сегодня в 9 вечера.
Телеверсия "Большого разговора с Президентом" здесь
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов