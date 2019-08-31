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Сотрудничество в интеграционных объединениях обсудил Александр Лукашенко с Эмомали Рахмоном

О сотрудничестве в интеграционных объединениях говорил сегодня Александр Лукашенко с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Подчеркнут стратегический характер партнерства между Беларусью и Таджикистаном. Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Подчеркнута взаимная заинтересованность в эффективной реализации достигнутых договоренностей.

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