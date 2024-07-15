Сотрудники Комитета государственного контроля удостоены госнаград и Благодарности Президента

Государственных наград удостоены 44 сотрудника Комитета государственного контроля. Соответствующий Указ № 285 подписал 15 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Работникам КГК присвоены медали за плодотворный труд, значительный личный вклад в предупреждение и прекращение экономических правонарушений и достижения в государственной гражданской службе.

Медали "За трудовые заслуги" удостоены первый заместитель Председателя КГК Дмитрий Баско, председатель КГК Витебской области Владимир Годяцкий, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Галина Еремцова, заместитель начальника управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гродненской области Юлия Поливенок, начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Александр Романовский и начальник отдела контроля в системе здравоохранения, спорта и туризма управления контроля в отраслях социальной сферы главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Светлана Смальцер.

Большая группа сотрудников Комитета государственного контроля награждена медалью "За безупречную службу" III степени. В их числе - заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по г.Минску - начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимир Бондарь, заместитель Председателя КГК Андрей Лобович, главный государственный инспектор Кричевского межрайонного комитета государственного контроля Галина Морозова, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гомельской области Алексей Тимошенко.

Глава государства также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси.