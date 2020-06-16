Социально-экономическое развитие региона и встреча с активом области. Президент с рабочей поездкой в Гродно

Глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Гродненской области. В эти минуты белорусский лидер проводит совещание с активом региона. Речь идет о социально-экономическом развитии области. Но традиционно еще до начала этого мероприятия состоялся разговор по прибытии о положении дел в АПК. Сейчас силы брошены на заготовку кормов, предстоит как следует подготовиться к уборке хлебов и овощей. Говорили и о развитии страны, влиянии на это текущей эпидемиологической ситуации в мире.



