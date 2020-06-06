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Социально-экономическое развитие, вопросы инфраструктуры и благоустройства. Александр Лукашенко с рабочим визитом в Могилеве

По традиции конец недели в графике Главы государства посвящен выездным мероприятиям. С рабочей поездкой сегодня Александр Лукашенко в Могилеве.


Президенту подробно доложили о социально-экономическом развитии области

Отдельно остановились на вопросах инфраструктуры и благоустройства. Важно, чтобы город был не просто красивым, но и комфортным. К примеру, в городском парке "Подниколье", где Александр Лукашенко заслушал доклады, планируют создать настоящий туристический комплекс с аттракционами, пляжем и детскими площадками. Кроме того, за последние четыре года в городе уже капитально отремонтировали некоторые шоссе и мосты, преобразились Дворец культуры области, школы, роддом, много внимания уделили спорту. Вскоре появятся новые кардиохирургический корпус, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами. Обновится и дорожная инфраструктура. На это, советует белорусский лидер, можно направить средства, сэкономленные при реконструкции других дорог по стране.

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В целом результатами Александр Лукашенко остался доволен

Однако благоустройство - процесс непрерывный. Потому Президент дал ряд дополнительных поручений по дальнейшему развитию региона. Особый акцент на промышленной сфере города, здесь предстоит провести ревизию.


На территории парка "Подниколье" находится Свято-Никольский женский монастырь

И сегодня,в Троицкую родительскую субботу, Александр Лукашенко, конечно, посетил этот храм и зажег свечу. На выходе из монастыря Главу государства ожидали прихожане. Пришли и те, кто узнал о визите Президента. Прямо у храма состоялось незапланированное общение, которое получилось очень душевным. В эти же минуты Александр Лукашенко встречается с активом Могилевской области, где обсудят самые насущные вопросы не только одного региона.

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