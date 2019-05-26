Совещание на уровне Президента стало стимулом для экономического блока

Начнем нашу программу с темы финансов. Ведь мы то, что мы продаем на внешних рынках. Для мировой экономики образ Беларуси формируют экспортные бренды и география поставок. Аксиома не новая, но актуальна как никогда. В советское время от Кубы до Вьетнама наш облик вовне создавали тракторы, самосвалы, образование и медицина. Сегодня к этому добавили IT, продовольствие, нефтехимию, электротранспорт, строительство и сложную хирургию.



Безусловно, далеко не все на внешних рынках зависит от Беларуси. Например, нельзя из Минска остановить торговую войну США и Китая. А она грозит новой мировой рецессией. И может обойтись миру в астрономические полтриллиона долларов - это только первый вал потерь. Также наша страна физически не может предотвратить перегрева экономик наших торговых партнеров или полностью застраховаться от санкций, барьеров и экономических катастроф.





А вот решения из разряда тех, что мы можем сделать для поддержки экспорта, были приняты на уходящей неделе. Первое - эффективность управления и дисциплина. В понедельник Глава государства своим распоряжением возложил персональную ответственность за экспорт на премьер-министра Сергея Румаса. Подоплеку решения можно найти в статистике за первый квартал. Страна недосчиталась четверти миллиарда долларов во внешней торговле. Уже в среду на заседании Совмина правительство заверило, что компенсирует экспортный недобор по итогам полугодия.



Дополнительным стимулом для экономического блока стало совещание на уровне Президента во вторник. Подробно анализировались медленная диверсификация экспорта, последствия "ядовитой" нефти в магистрали "Дружба" и недобросовестная борьба за союзные прилавки продовольствия. Именно это "трио" сегодня портит слаженный ансамбль белорусской внешней торговли. Президент уточнил партитуру.



Главные меры, что обязаны принимать экспортеры и правительство, это оперативное обновление сертификатов, мониторинг качества и прослеживаемость продовольствия от сырья до прилавка. Чтобы у ветсанитаров России не было даже формальных поводов вводить санкции. Хотя в практике прошлых торговых войн порой и повода не искали. Хватало политического или лоббистского заказа тормозить все белорусское.