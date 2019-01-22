В чем чиновника приравняют к военному, и когда ждать этический стандарт? Совещание по проекту закона "О государственной службе"

Доходы госслужащих могут расти или падать только в соответствии с ростом или падением жизненного уровня всего населения. Такую принципиальную задачу сегодня поставил Глава государства на совещании по проекту закона "О государственной службе". Документ должен стать прочной основой для качественной работы руководителей всех уровней, а по таким ключевым параметрам, как требования к профессионализму, дисциплина и этика поведения он приблизит штатских служащих к военным. Внимание Президента и общества к законопроекту особое. Кадровая политика определяет авторитет всей системы власти и касается каждого гражданина. Отсюда столь пристальное внимание к новациям и привлечение к разработке законопроекта ученых и экспертов, которые преимущественно не заняты на государственной службе. Что предложили авторы законопроекта и как прошел его первый концептуальный разбор на высшем уровне, выяснил наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Госслужба - как приводной ремень развития государства и общества, где управленец каждый на своем месте именно служит развитию, а не препятствует, как бюрократ (в худшем смысле). Плюс, конечно, компактность, подтянутость и дисциплина, во многих случаях повторяющая строгую военную выправку. Именно такую логику разработчики заложили в законопроект о госслужбе и сегодня представили на первый концептуальный анализ на уровне Главы государства.





Каждый раз, когда пишутся или правятся стандарты для госслужбы, общество склонно подозревать чиновников в самообслуживании. И так в любой стране и любой правовой системе. Например, в таких случаях в Евросоюзе разработчиков подозревают в легализации лоббизма или численном росте самой бюрократии. В Штатах в т. н. "золотых парашютах" - завышенных выходных пособиях.

Чтобы пресечь все инсинуации в суверенной и современной Беларуси, Президент принял соломоново решение - доходы чиновников, конечно, могут вырасти, но только вслед за доходами большинства граждан.

На этапе инициирования была заложена и вторая страховка - обновлять закон о госслужбе поручено было ученым и экспертам-юристам. Так и соблазнов у чиновников меньше, и кредит общественного доверия выше. В итоге рабочую группу на 2/3 составили юристы и правоведы далекие от высоких кабинетов.





Еще одной вводной к обновлению закона о госслужбе стала большая подготовительная работа. Чиновникам урезали полномочия, радикально снизив число проверок, нормативов, дублирующих функций и документооборота (читай "электронное правительство"). После госаппарат прошел трехступенчатую кадровую очистку - оптимизацию, сократившись более чем на 40 %. Только после этого приступили к разработке целостной системы. В ее основу положили профессионализм и отношение к людям.

Открывая совещание, Президент сразу расставляет акценты, которые в законе должны сбалансировать интересы общества, государства и самих управленцев.

Как заверили разработчики, прописанная система и актуальна, и аутентична. Т. е. не повторяет слепо ни одной зарубежной, опираясь прежде на белорусский опыт. При этом лучшие практики коллег учитываются. Например, пока как предложение - ротация управленцев. Кстати, в Беларуси она уже эффективно применяется в том же силовом блоке. Достаточно посмотреть на биографии высокого звена в госсекретариате, Министерстве обороны, Следственном комитете и МВД.

Еще одно регулярное требование Президента к госслужащим - ответственность и дисциплина. И тут снова востребован опыт людей в погонах. С одной стороны - престиж и гарантии за безукоризненную службу, с другой - качественно более высокий спрос за принятые решения и их исполнение. Согласитесь, максимально близко к военной системе.

Как это будет работать - поясняет директор Национального центра правовых исследований. Появится этический кодекс госслужащего: от публичной работы с гражданами до публичных выступлений в социальных сетях. Аналоги есть и у коллег в Евросоюзе, и в тех же воинских уставах.





Главная задача разработчиков сегодня - прописать в законе о госслужбе триединую цельную систему. Чтобы "приводной ремень" государственной машины не пришлось снова радикально править во время движения - автомобилисты поймут, насколько это сложно и опасно.