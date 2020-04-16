Совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, проходит во Дворце Независимости

Как отметил Глава государства,проект, подготовленный Конституционным судом, - акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних распространителей наркотиков, которые находились в организованных группах, а также осужденных за коррупцию. Им предлагается сократить срок отбывания наказания на один год.



Отметим,в прошлом году Александр Лукашенко также подписывал закон об амнистии. Он был приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тогда некоторым осужденным по статье о незаконном обороте наркотиков сократили срок на два года. Около 6 тысяч осужденных освободили от уголовного наказания. Четверть из нихвышли из мест лишения свободы.



